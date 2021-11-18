Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı. Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Ormana sıçrayan yangın çam ağaçlarına zarar verdi

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese giden ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

"Kalacak yerimiz yok"

Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk. Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Meryem Tüysüz ve oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.