Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinin Faroz mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ve kullanımına yarayan cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 200 TL para ele geçirildi. H.Z. ve M.A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Trabzon Uyuşturucu
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