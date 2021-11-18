Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinin Faroz mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ve kullanımına yarayan cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 200 TL para ele geçirildi. H.Z. ve M.A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.