Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüphelendiği bir balıkçı teknesini durdurdu.

Kontrollerde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 193 düzensiz göçmen yakalandı.

Su ve yiyecek ihtiyaçları karşılandı

Göçmenlerin aç ve susuz olduklarını söylemeleri üzerine limana gelen Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılanmasını istedi.Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, havanın soğuk olması nedeniyle daha önce kapatılan ve kullanılmayan Şarköy Cezaevi'ne nakledildi.İhtiyaçları giderilecek olan göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekneyi de yabancı uyruklu kaptanın kullandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.