Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta yapılan operasyonlarda 21 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser, sahte içki ve uyuşturucu şüphelilerinin yakalanmasına yönelik kasım ayı içinde 12 operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1020 litre sahte içki, 1786 gram çeşitli uyuşturucu madde, 39 tarihi sikke ve kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki Tarihi Eser Tokat Uyuşturucu
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