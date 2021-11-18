Olay saat 13.15 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki otobüs durağına park için yanaşan otomobile, siyah bir panelvan araç arkadan çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

Bu esnada panelvanın arkasında seyreden motosikletli kurye Yasin Bulut duramayarak panelvana çarpıp aracın altına savruldu. Kaza sonucu yaralanan sürücü Bulut, acı içerisinde yerde kıvrandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Bulut’u ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Motosiklet sürücüsü Yasin Bulut’un bacağının kırıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.