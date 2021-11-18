Giresun'da 1 hafta önce baygınlık geçiren Hasan Haliloğlu, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Haliloğlu'nun kalbi, 2 böbreği ve korneaları, Sağlık Bakanlığına ait uçak ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) hastalara nakledilmek üzere Erzurum ve Samsun'a gönderildi. Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.