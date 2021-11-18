Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Organları 6 hastaya umut oldu
[Fotoğraf: DHA]
Giresun'da, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organları, 2 ilde 6 hastaya nakledilecek.
Giresun'da 1 hafta önce baygınlık geçiren Hasan Haliloğlu, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Haliloğlu'nun kalbi, 2 böbreği ve korneaları, Sağlık Bakanlığına ait uçak ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) hastalara nakledilmek üzere Erzurum ve Samsun'a gönderildi. Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.
Etiketler: Giresun Organ Nakli
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