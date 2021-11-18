Altınova Meslek Yüksek Okulunda kaynak teknolojisi ve gemi inşaatı bölümleri bulunuyor. Bu okulda okuyan öğrenciler okullarının ikinci yılında Yalova'daki tersanelerde 4 ay iş yeri uygulama eğitimi görüyor.

Hem okullarını bitiriyor, hem pratik yaparak işi öğrenen öğrenciler, 2 yılda okuldan mezun olduktan sonra yüksek maaşla iş bulabiliyor.

Bölgedeki tersaneler kalifiye eleman sıkıntısı çekerken, bu açığını Altınova Meslek Yüksek Okulundan mezun olan öğrencilerle karşılamaya çalışıyor.Okul iş garantili olduğu için Türkiye'nin her yerinden talep görüyor.

“Vasıflı yetişmiş öğrenci anında iş başı yapabiliyor”

Altınova Meslek Yüksek Okulunda okuyan ve tersanede staj gören Kaynak Teknoloji Programı 2. sınıf öğrencisi Mehmet Mürsel Eker, “Okulumda son yılım. Ben iş yeri eğitimi alıyorum. Buradaki bir tersanede staj yapıp işi öğreniyorum. Hem okulum bitecek, hem de mesleği öğrenmiş olacağım. Okulumdan mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı çekeceğimi sanmıyorum. İyi bir maaşla iş sahibi olacağım” dedi.

Tersan Tersanesi Plânlama Müdürü Şükrü Eren, Tersan Tersanesi ve Yalova Üniversitesi’nin öğrencilerin son yılını tersanede geçirmeleri için protokol imzaladıklarını söyledi. Eren, pratik uygulamalarla almış oldukları teorik eğitimi pekiştirdiklerine değindi.

“Okulumuza iş garantili bir okul diyoruz”

Altınova Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hakan Kahramaner, “Okulumuz Türkiye'de ilk olan bir okul. Kamu, özel sektör ve yerel yönetimin bir arada çalışmış oyduğu bir meslek yüksekokulu. Öğrencilerimiz 6 ay iş yerinde, 1,5 yıl da okulda eğitim alıyor. Bu eğitim sonunda mezun olan öğrencilerimiz 6 aylık iş tecrübesiyle mezun oluyorlar. Bu durum da iş aranken ki tecrübe kriterini tamamlamış oluyorlar. Okulumuzun bir başka avantajı, staj yaptıkları iş yerinde iş imkanı bulmaları. Bu nedenle okulumuza iş garantili bir okul diyoruz” diyor.