Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da rezervasyon dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte faaliyet gösteren bazı otellerin internet sitelerini kopyalanarak vatandaşların sahte rezervasyonlarla dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Bolu ve Abant çevresinde bulunan otellere ait internet sitelerinin benzerinin yapılarak, sahte hesaplar üzerinden dolandırılması olayıyla ilgili hazırlık soruşturmaları başlatıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de konuya ilişkin yazılı açıklamasında, güvenli tatil yapmak isteyenlerin bölgedeki otellerin iletişim numaralarına müdürlüğün internet sitesinden ulaşabileceğini kaydetti.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Bolu Dolandırıcılık
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