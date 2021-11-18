Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere kente geldi. Erbaş'ı Bingöl Valisi Kadir Ekinci karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Erbaş, bugün ve yarın Bingöl'de olacağını, üniversite öğrencileri, akademisyenler, din görevlileri ve kanaat önderleri ile bir araya geleceğini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Erbaş, "Beraberce, iş birliği yaparak bölgemize nasıl hizmet edebiliriz, doğru dini bilgi ile gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi nasıl besleyebiliriz, İslam'ın barış ve huzur getiren ilkelerini ailelerimize nasıl anlatabiliriz, bunların müzakerelerini yapacağız" açıklamasını yaptı.