Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Hüyük ilçesi Kıreli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, av koruma faaliyetleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmada Kıreli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Yapılan aramada canlı mühre olarak kullanıldığı tespit edilen 8 kaya güvercini ile bir saz delicesi, tuzak, dürbün ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiye, toplam 28 bin 500 lira idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Mühre olarak kullanılan yabani kuşlar doğaya salındı.