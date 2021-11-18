Manavgat Irmağı kenarındaki üretim tesisinin yetkilileri, balık ölümlerinin, barajlardan elektrik üretimi için su toplanması amacıyla ırmağa yeterli su bırakılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Irmaktaki su sıcaklığının artması ve oksijen miktarının azalması nedeniyle alabalık ölümleri olduğunu belirten işletme sorumlusu Ahmet Özel, 2016 yılında da benzer bir durumun meydana geldiğini belirtti.



Irmağa yeterli miktarda su verilmiyor



Balık ölümlerini engellemenin tek yolunun, barajlardan ırmağa yeterli miktarda su verilmesi olduğunu söyleyen Özel, "Burada yaşanan sorun; ırmakta suyun kesilmesidir. Cumartesi ve pazar gününden itibaren su akmıyor. Balıklar oksijen problemi yaşıyor. Ölümler meydana geliyor. Geçtiğimiz 4 günde 12- 13 bin balık öldü. Sayamadığımız daha fazlası da var, kafeslerde görüyoruz" dedi.

