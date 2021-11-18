Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailesini 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu arama başlatıldı.

Bugün ormanlık alanların yanı sıra dere yatağında da detaylı arama çalışması yapıldı.

Konar göçer yaşayan Sarıkeçili Yörükler, Konya'nın Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi.

Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Müslüme, aynı gün saat 17.00’da bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız, bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye, belediyeler ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince aranıyor.

Bölgede süren arama çalışmalarında 9’uncu güne girildi. 200 kişiden oluşan profesyonel ekip, iz takip ve kokuya duyarlı köpekler ile birlikte vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını bugün de sürdürdü.

Mersin ve Adana’dan gelen AFAD ekipleri bugün Babadıl Deresi ve çevresindeki makilik alanda arama faaliyeti yürüttü. Halen endişeli bekleyişin sürdüğü bölgede arama çalışmalarının yanı sıra adli soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.