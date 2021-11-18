Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit etti.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

K.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.