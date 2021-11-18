Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'da polis ekipleri 58 kilogram uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit etti.
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
K.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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