Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti, camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bulunan cenin 4 aylık

Sağlık ekipleri, ceninin 4 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.