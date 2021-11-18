Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti, camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti.
[Fotoğraf: DHA]
Bulunan cenin 4 aylık
Sağlık ekipleri, ceninin 4 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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