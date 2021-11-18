Konya Merkez Karatay ilçesinde düzenlenen etkinlikte aşıklar ve halk ozanları yöresel müzikleri dinleyiciyle buluşturdu.

Bu yıl "Milli Teknoloji Hamlesi" temasıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinliğe 5 ülkenin 19 kentinden 35 halk ozanı katıldı. Yarışmaya katılan aşıklar, vatandaşlara açık hava gösterileri sunacak.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlikler öncesi Mevlana Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, tüm Konyalıları programa davet etti.

“Ozanlar halkın önemli birer sözcüsüdür”

Kılca, bu yılki Aşıklar Bayramı'nı ülkenin gelişmesi ve geleceği için büyük mücadele veren herkese armağan ettiklerini söylüyor:

"Dünya kültürel mirasının en önemli ilçelerinden birisi, binlerce yıllık geçmişiyle Konya'nın kalbi Karatay'dır. Belediye olarak bu hassasiyet ve sorumlulukla üzerimize düşeni yapmaya özen gösteriyoruz. Âşıklar ve halk ozanlarımız, gerek sazlarıyla gerekse de sözleriyle toplumun vazgeçilmez bir bütünü olmuş ve yaşadıkları dönemin değerlerini sanatsal çerçevede aktardılar. Bu bakımdan halkın önemli birer sözcüsü oldular."

Kılca, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan bu geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına üzerlerine düşeni yaptıklarını anlattı.

Bu yıl program uluslararası statüde yapılıyor. Programda bugüne kadar Konya'da düzenlenen Aşıklar Bayramı fotoğrafları sergileniyor.