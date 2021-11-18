Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki kamyonete çarpan baba ve oğlu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğul hayatını kaybetti.
Serviç Aydın'ın kullandığı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda park halindeki patates yüklü kamyonete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekipleri, otomobildeki Serviç Aydın ile oğlu Şeyhmuz Aydın'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cenazeler, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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