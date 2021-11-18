29 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde Muratpaşa ilçesinin Konuksever ve Kızılsaray mahallelerinde 3 ayrı evde hırsızlık olayı meydana geldi.

Evlerin kilitli olmayan kapılarını plastik aparat ile açtıkları, kilitli olan kapıları ise sert bir cisimle zorlayarak açtıkları belirlenen hırsızlar, evlerden para, ziynet eşyası ve elektronik malzeme çaldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.



Ankara ve Aksaray'dan gidip madeni para çaldılar

Hırsızlık olaylarını, Antalya’ya Aksaray ve Ankara illerinden 68 plakalı bir araçla gelen 4 kadın ve 1 erkek şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

17 Kasım tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla E.K., G.D., M.Ş., E.G. ve M.Ş. adlı şüpheliler yakalandı.





Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada suçta kullandıkları 3 adet tornavida, 1 adet kapı kilit dili düşürmede kullanılan özel plastik aparat, bir müştekiye ait ikametten çalınan madeni paralar, 1 adet altın kolye ucu bulunarak müştekiye teslim edildi.

Yakalanan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.