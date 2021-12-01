Muğla'nın Marmaris ilçesinde Poyraz Arpacıoğlu, Bora Çakmak ve Berk Turan Bilmiş, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 4 bin 33 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı.

Okul Müdürü Ayşen Rasan Uyar, öğrencilerinin kazandığı başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

2 yıldır şampiyonlar çıkıyor

Yarışmada son 2 yıldır ilk ve ortaokul düzeyinde şampiyonlar çıkardıklarını belirten Uyar, "3 öğrencimizin de şampiyon olması çok mutluluk verici. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin adını matematikte de tüm dünyaya duyurmak güzel'' dedi.