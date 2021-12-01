Olay, Maltepe’de Bağdat Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidinden yürüyen 79 yaşındaki Yurdanur Gözoğlu, o sırada seyir halinde olan S.İ. kontrolündeki beton mikserinin altında kaldı.

Kazayı fark edenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton mikseri altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi ambulansa hastaneye götürüldü. Sürücüsü ise gözaltına alındığı öğrenildi.