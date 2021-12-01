Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklet yayaya çarptı, 1'i ağır 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı, bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı kara yolunda bugün saat 13.34’te Bilentur mevkiinde motosikletiyle seyreden Ahmet Kaya, eşi ile yolun karşısına geçmek isteyen Selman Oran'a çarptı.
Kazada başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Selman Oran ile motosiklet sürücüsü Ahmet Kaya olay yerine giden ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Oran’ın eşi sinir krizi geçirirken, kazada ağır yaralanan Selman Oran’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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