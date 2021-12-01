Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 aydır takip ettikleri ve "Birden fazla kişiyi silahla gasp etme" suçundan 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 yaşındaki V.Ö.'nün Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi.
Hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Muğla
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