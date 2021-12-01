Kastamonu merkez ve Abana ilçesinde fırtına nedeniyle rüzgarın saatteki hızı 110 kilometreye ulaştı.

Abana ilçesinde balıkçı barınağının içerisinde yer alan bir restoranın bahçesindeki ağaç ve işletmenin tabelası devrildi, çatısında hasar oluştu.

Fırtına, Hacıveli mevkiindeki Yeşilyuva Tabiat Parkı'na da zarar verdi. Mesire alanında rüzgarın etkisine dayanamayan bazı ağaçlar yola devrildi.

İşletmesi zarar gören esnaf Cemal Güneysu, "Dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar etkili olan fırtına işletmemize ve çevremize zarar verdi. Tabelamız uçtu, çatımız açıldı. Fırtınadan zarar gören herkese geçmiş olsun" dedi.

Kastamonu merkeze bağlı Akdoğan köyünde de 2 katlı bir evin çatısı uçtu. Olayda yaralanan olmadı.