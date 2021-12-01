Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, fahiş fiyatların önlenmesi adına il genelindeki marketlerde stokçuluk, gramaj, etiket ve fiyat denetimi yaptı.

Denetimlerde, gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ürünlerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarına bakıldı. Daha sonra raflardan aldıkları ürünleri kasada okutan ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol etti.

"60 iş yerine ceza"

Samsun Zabıta Daire Başkanlığı Şube Müdürü Cemil Köksal, "Çok tüketilen ürünlerden alışveriş yapar gibi ekiplerimiz ürünleri alıyor, kasaya gidiyor. Etiketteki fiyat ile kasadaki fiyat birbirini tutuyor mu tutmuyor mu buna bakıyor. Şu ana kadar 500 iş yerinde denetim yaptık. 60 iş yerinde usulsüzlük tespit edildi ve cezai işlem uygulandı" dedi.

"Stokçuluk yapanlar bedelini ödeyecek"

AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapanlar bedelini ödeyecek” açıklamasını yapmıştı.