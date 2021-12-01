Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzine 58 kuruşluk indirim geldi
[Fotoğraf: AA]
Benzinin pompa satış fiyatında, yarından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında 58 kuruşluk indirim gerçekleşti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzinin pompa fiyatına 58 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.
Böylece, Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya inecek. İzmir'de ise 9,18 liradan satılacak.
İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Etiketler: Benzin
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