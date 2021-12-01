Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,29’luk değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,29’luk değer kazandı.
Endeks 41,37 puan artışla 1.851,03 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Toplam işlem hacmi 20 milyar lira oldu.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi yüzde 2,61 değer kazandı.
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