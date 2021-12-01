Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da okullara 13 bin 200 kitap dağıtıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya Valisi Ali Çelik'in öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen EGEP projesi kapsamında TÜBİTAK'tan temin edilen 13 bin 200 kitap tüm okullara dağıtıldı.
Öğrencilerin ilgilerini çekmek, merak duygularını uyandırmak ve bilime yönlendirmek amacıyla Kütahya’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yer alan her okula bir set olmak üzere toplam 13 bin 200 kitap kazandırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Valiliğinin destekleriyle her okula kitap setlerinin kazandırıldığını ifade ederek, Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür etti.
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