Öğrencilerin ilgilerini çekmek, merak duygularını uyandırmak ve bilime yönlendirmek amacıyla Kütahya’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yer alan her okula bir set olmak üzere toplam 13 bin 200 kitap kazandırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Valiliğinin destekleriyle her okula kitap setlerinin kazandırıldığını ifade ederek, Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür etti.