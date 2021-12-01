Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'nin yükseklerinde kar kalınlığı 30 santimi geçti
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtınanın yanı sıra soğuk ve yağışlı hava hakim.
Kent merkezinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı.
Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti.
Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor.
Etiketler: Kar Yağışı Rize
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