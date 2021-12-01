Afyonkarahisar'da Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı tütün mamulü ile silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda 9 bin 220 doldurulmuş makaron, 16 kilogram kıyılmış tütün, 14 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 130 av malzemesi, 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

İscehisar'da H.A. ve Beyşehir'de M.A. gözaltına alındı.