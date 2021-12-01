Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar ve Konya'da düzenlenen tütün ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'da Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gümrük kaçağı tütün mamulü ile silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda 9 bin 220 doldurulmuş makaron, 16 kilogram kıyılmış tütün, 14 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 130 av malzemesi, 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi.
İscehisar'da H.A. ve Beyşehir'de M.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Kaçakçılık Konya Silah Kaçakçılığı Tütün
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