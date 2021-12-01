Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski polis tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. FETÖ üyesi olduğu belirlenen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z. ve ihraç öğretmen M.E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden S.M, R.A. ve M.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli M.E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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