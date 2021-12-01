Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde bulunan astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra cesedi denizde bulunan Astsubay Nuri Ulcay'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.
Astsubay Nuri Ulcay için Selvilitepe Mahallesi Ataullah Camii'nde askeri tören düzenlendi.
Törene Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum da katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Astsubay Nuri Ulcay'ın naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında sonra Urganlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Bandırma ilçesinde, 28 Kasım'dan sonra haber alınamayan Ulcay'ın cesedi dün denizde bulunmuştu.
Etiketler: Balıkesir
Son Haberler
- 17:09
- 17:04
- 16:53
- 17:02
- 16:47
Sıradaki Haber
Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar etkili
Yükleniyor lütfen bekleyiniz