Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'de etkisini gösterdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde dün gece başlayan ve artan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları koptu.

İskenderun'da deniz taştı

Kuvvetli rüzgar, Hatay'da da etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Çevlik Limanı'nda balıkçı tekneleri hasar gördü. Dörtyol'da da kuvvetli rüzgar kıyı kesimlerde hasara neden oldu.

İskenderun ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle İskenderun Körfezi'nin bazı bölgelerinde deniz suyu taştı. Atatürk Meydanı, Mete Aslan Bulvarı su altında kaldı. Körfezde gemi trafiği durdu.