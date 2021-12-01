Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar etkili
[Fotoğraf: DHA]
Adana ve Hatay'da kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi hasar gördü. İskenderun'da ise deniz suyu taştı.
Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'de etkisini gösterdi.
Adana'nın Karataş ilçesinde dün gece başlayan ve artan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları koptu.
İskenderun'da deniz taştı
Kuvvetli rüzgar, Hatay'da da etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Çevlik Limanı'nda balıkçı tekneleri hasar gördü. Dörtyol'da da kuvvetli rüzgar kıyı kesimlerde hasara neden oldu.
İskenderun ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle İskenderun Körfezi'nin bazı bölgelerinde deniz suyu taştı. Atatürk Meydanı, Mete Aslan Bulvarı su altında kaldı. Körfezde gemi trafiği durdu.
Etiketler: Adana Doğu Akdeniz Fırtına Hatay Hava Durumu
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