Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıkların arasına gizlenmiş 10 av tüfeği bulundu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında kayalıkların arasına gizlenmiş 10 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalında arama yapan ekipler, kayalıklar arasında gizlenmiş çuvalda yivsiz 10 av tüfeği ele geçirdi.
Etiketler: Hakkari
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