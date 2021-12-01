Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında arama yapan ekipler, kayalıklar arasında gizlenmiş çuvalda yivsiz 10 av tüfeği ele geçirdi.