Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bin kişide haftalık vaka sayılarında Balıkesir, 385,23 vaka ile ülke genelindeki en yüksek 3 ilden biri oldu. Yetkililer tarafından her ne kadar vakalara karşı önlemler alınsa da kentin en işlek cadde ve sokaklarında maskesiz gezenler virüsün yayılımını kolaylaştırıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, kentin vaka sayısına göre en yüksek 3’üncü il olduğunu belirterek, vatandaşların daha dikkatli olmasını istedi.

"Aşı ve tedbir"

Salgının, vaka yoğunluğu ile devam ettiği Balıkesir’de sık sık uyarılarda bulunan Vali Şıldak, paylaşımında yine "aşı ve tedbir" dedi. Vali, aşı sırası geldiği anda hemen sağlık kuruluşlarına gidilmesini her fırsatta hatırlattı. Bununla birlikte tedbirlere de dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Salgına karşı mücadelede destek, dikkat ve duyarlılık beklediği yönünde paylaşım yapan Vali Şıldak, "Salgın vakalarının en yüksek olduğu 3 ilden biri Balıkesir. Bu olumsuz tabloya hep birlikte son vermemiz gerekiyor" sözleriyle vatandaşlara seslendi.

[Fotoğraf: İHA]

Salgının sona ermesinde tedbirlere uymakla birlikte aşılamanın da hayati önem taşıdığını her mecrada söyleyen Şıldak paylaşımında, "Ancak tedbir ve aşı ile sonuç alabileceğimizi biliyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan dikkat ve duyarlılık bekliyorum" ifadelerini kullandı.

13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021

Balıkesir 2 doz aşılamada yüzde 82,5 oranıyla mavi kategoride. İllere göre haftalık 100 bin kişide vaka sayısı ise kentte 385,23.