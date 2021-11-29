Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı.

189 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 273 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,59, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,21 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 120 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 232 bin 602'si birinci doz, 50 milyon 409 bin 60'ı ikinci doz, 12 milyon 164 bin 789'u üçüncü doz olmak üzere 120 milyon 261 bin 629'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.