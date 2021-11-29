Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Mustafa Cengiz, dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Mustafa Cengiz’in naaşı Maslak’ta bulunan hastaneden alındıktan sonra ilk olarak Seyrantepe’de bulunan Ali Sami Yen Stadı’na götürüldü.

71 yaşında vefat eden Mustafa Cengiz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, burada taziyeleri kabul etti.

[Fotoğraf: İHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ben bir beyefendi tanıdım.' dersem, haksızlık yapmış olmam

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Cengiz ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Mustafa Cengiz Beyefendinin cenaze namazını hep beraber icra ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Hepimizin döneceği yer de malum, orası. Birkaç kelam ile ben müsaadenizle Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa Abi diyeceğim. Gerçekten bu camianın içerisinde, özellikle futbol camiası içerisinde yöneticilikte 'Ben bir beyefendi tanıdım.' dersem, haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa Abimizi cennetiyle, cemaliyle de ödüllendirsin. Rabbim ailesine ve camiaya sabırlar lütfeylesin. Rabbim yar, yardımcısı olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katılıyor. https://t.co/z9bOyEuWj9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2021

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Cengiz'in yakınlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF yöneticileri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Cengiz yönetiminde görev yapan sarı-kırmızılı eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Cenazede spor dünyasının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından da çok sayıda isim Cengiz ailesini yalnız bırakmadı.

Cengiz'in Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cenaze, Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.