47 yaşında profesyonel olarak basketbol oynayan ilk Türk kadın basketbolcu olan Banu Karadağlı turnuvada İngiliz takımında oynayacak.

FİMBA Türkiye Başkanı Banu Karadağlı, havaalanında hayranları hatıra fotoğrafı çektirdi. Karadağlı hayranlarına, "Dualarınızı eksik etmeyin. Bayrağımı her zaman olduğu gibi bir kez daha gururla temsil edecek olmanın heyecanı içindeyim." dedi.