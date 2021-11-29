Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Kadın basketbolcu Banu Karadağlı Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılacak
Dünyanın en değerli kadın basketbolcusu Banu Karadağlı Dünya Basketbol Şampiyonası için Belgrad'a gitti.
47 yaşında profesyonel olarak basketbol oynayan ilk Türk kadın basketbolcu olan Banu Karadağlı turnuvada İngiliz takımında oynayacak.
FİMBA Türkiye Başkanı Banu Karadağlı, havaalanında hayranları hatıra fotoğrafı çektirdi. Karadağlı hayranlarına, "Dualarınızı eksik etmeyin. Bayrağımı her zaman olduğu gibi bir kez daha gururla temsil edecek olmanın heyecanı içindeyim." dedi.
Potanın rekortmen annesi…— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 18, 2021
Banu Karadağlı 48 yaşında, 35 yıldır basketbol oynuyor...
Banu Karadağlı ve basketbolcu oğulları Okben ve Oktay Ulubay ile buluşup, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. #TRTSPORDijital pic.twitter.com/sEO6nGr6Zb
Son Haberler
- 16:28
- 16:25
- 16:32
- 16:20
- 16:27
Sıradaki Haber
Bursa'da metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz