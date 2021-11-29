Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İkazlı trafik ışıklarında kaza: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’da iki otomobil, fasılalı yanan trafik ışıklarından geçerken çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı
Antalya’da iki otomobil, fasılalı yanan trafik ışıklarından geçerken çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kepez ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki N.N.’nin kullandığı otomobile, O.K’nin otomobili çarptı.
Kazanın trafik lambasının fasılalı yandığı sırada ışık ihlali sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Kazada yolculardan B.K. yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. Kırca, ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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