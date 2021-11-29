Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta ahır yangını
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ve çoban köpeği telef oldu.
Merkeze bağlı Genç Osman köyünde, Tuncay Adıgüzel'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, 15 tavuk ile çoban köpeği telef oldu.
Bir traktörün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bayburt Hayvancılık Yangın
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