Kiraz ilçesinde yetiştirilen Çavuşdağ kuru fasulyesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Coğrafi işareti lansman toplantısına Ödemiş Ticaret Odası, Kiraz İlçe Tarım Müdürlüğü, Kiraz Ziraat Odası ve Kiraz Belediyesi yetkilileri ile üreticiler katıldı.

"Çavuşdağ fasulyesi doğal ortamda yetişiyor"

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, yaklaşık 2 yılın sonunda sürecin tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Fasulyemizin coğrafi işaret alınabilir özelliğinin olduğunu anlayıp girişimlerde bulunduk. Coğrafi işaret, belirli bir alan içerisinde bir ürünün ya da malın benzerlerinden ayırt edici özelliklerinin öne çıkarılarak bunların tescillenmesini içeriyor. Çavuşdağ kuru fasulyesi özel bir ürün. Öncelikle deniz seviyesinin 900 metre üzerindeki yaylalarda, doğal ortamda herhangi bir ilaçlama ya da gübreleme yapılmadan yetişiyor. Öncesinde tohumlar serpiliyor, ürün yetiştiğinde toplanıyor. En önemli özelliği doğal olmasıdır."

[Fotoğraf: DHA]

"Markalaşma adına ilk adımı attık"

Çavuşdağ kuru fasulyesinin protein ve şeker oranı olarak diğerlerinden çok daha üstün nitelikte olduğunu dile getiren Eriş şöyle devam etti:

"Diğer fasulyelerden farkı Ege Üniversitesi ile yapılan laboratuvar sonuçlarında tescillendi. Bu bizim dördüncü coğrafi işaretli markamız. Daha önce Çekişte zeytinyağı, Ödemiş köftesi ve Bozdağ kestane şekerine tescil aldık. Bunun yanında teneke tulum loru ve teneke tulumuna da garanti marka işaretimiz var. Tüm yöremizde 6 farklı ürünü tescillendirdiğimiz için mutluyuz. Markalaşma adına ilk adımı attık. Bundan sonraki coğrafi işaret süreci bir başlangıçtır. Üreticiler, müteşebbisler bu ürüne sahip çıkarak daha fazla üreterek satış rakamlarını arttırıp diğer fasulyelerden daha kıymetli olduğunu bilerek satışa sunmalı. Biz her desteğe hazırız. Fasulyemiz bir kültür ürünüdür."

"Gördüğü tek su çiftçimizin alın teri"

Kiraz İlçe Tarım Müdürü Engin Özpınar da şunları aktardı:

"İlçemizde, rakım itibariyle toplamda 6 mahallede fasulye yetişiyor. Gördüğü tek su çiftçimizin alın teri. Başka sulama imkanımız yok. Sadece ortama ekiliyor en son toplamaya geliniyor."