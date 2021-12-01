Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de dalgalarla gelen taşlar sahil yoluna savruldu
[Fotoğraf: DHA]
Rize'de, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan dalgalar, Fındıklı ilçesinden geçen sahil yoluna ulaştı.
Rize'de gece başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Fındıklı ilçesi Gurupit mevkiinde kuvvetli yağış ve beraberindeki fırtınayla Karadeniz’de oluşan dalgalar, sahil yoluna ulaştı. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler zor anlar yaşarken, ulaşımda aksama oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda Artvin-Rize güzergahındaki yolu ulaşıma kapatıp olumsuz durum yaşanmasını önledi. Ekiplerin zaman zaman diğer şeritten trafiği kontrollü sağladığı bölgede önlem alınıp temizlik çalışması başlatıldı.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Rize
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