Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da köpeğe eziyet eden sürücü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeğe eziyet eden sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tadım köyü yolunda bir köpeğin seyir halindeki kamyonetin arkasına boynundan asılıp sürüklenerek eziyet edildiği görüntüleri iletilerek ihbarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın sonucunda köpeğe eziyet eden sürücüyü Jandarma ekipleri yakaladı.
Ekipler, yaralı köpeğin asılı olduğu kamyonetin arkasından alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.
Valilikten yapılan açıklamada, "Yaralı köpek tedavisinin yapılmasının ardından, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmiştir. Köpeğe eziyet eden sürücü hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Elazığ Hayvanlara Şiddet Köpek Sokak Hayvanları
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