Kocaeli'nde 2 gün etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü. İzmit Körfezi'nde de dev dalgalar oluştu.

Denize atılan çöpler, dalgalar ile birlikte sahillere vurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, sahillerde temizlik çalışması başlattı.