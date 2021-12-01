Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'nde fırtınanın çöpleri temizleniyor
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nde etkili olan fırtına, denizlerdeki çöpleri sahillere taşıdı. Belediye ekipleri, sahilleri temizlemek için çalışma başlattı.
Kocaeli'nde 2 gün etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü. İzmit Körfezi'nde de dev dalgalar oluştu.
Denize atılan çöpler, dalgalar ile birlikte sahillere vurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, sahillerde temizlik çalışması başlattı.
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