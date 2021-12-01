Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyon sırasında tespit edilen iki mağarada yapılan aramada, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, 9 antitank roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 2 fünye, altılı pil bloğu, 54 pil, 900 metre kablo, muhtelif yaşam malzemesi, 9 jelikan bidon içinde 3 kilogramlık kullanıma hazır 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 485 kilogram amonyum nitrat, antitank mayını,​​​​​​​ antitank mühimmatı, 2 antipersonel roketatar mühimmatı,

3 savunma tipi el bombası, 3 taarruz tipi el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör, 1610 fişek, biksi makineli tüfek, bu silaha ait yedek namlu, 821 fişek, 7 şerit boş mayon, HK-33 piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 35 fişek, elektrikli 6 fünye, 20 metre infilaklı fitil, 9 sevk fişeği, 26 alıcı düzeneği, 6 devre kartı, lehim teli, 2 muhtelif lehim malzemesi, 7 kilogramlık tek sarım bakır kablo, 10 litre mazot, dürbün, 10 palaska, 20 şarjör kılıfı, kazma, manivela demiri ve hilti kutusu ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.