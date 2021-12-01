Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında dün yapılan aramada, araziye gizlenmiş çuvalda 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir Tacirlerine Geçit Yok



İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İlimiz Yüksekova İlçesi kırsal alanında icra edilen arama faaliyetinde; arazide gizlenmiş vaziyette çuval içerisinde 105.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/IFMNrmuSLz — HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) December 1, 2021

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği söylendi.