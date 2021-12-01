Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 105 kilogram uyuşturucu madde yakalandı
[Fotoğraf: @HakkariValiligi/Twitter]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında dün yapılan aramada, araziye gizlenmiş çuvalda 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zehir Tacirlerine Geçit Yok— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) December 1, 2021
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İlimiz Yüksekova İlçesi kırsal alanında icra edilen arama faaliyetinde; arazide gizlenmiş vaziyette çuval içerisinde 105.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/IFMNrmuSLz
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarının devam ettiği söylendi.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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