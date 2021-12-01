Samsun'ın Bafra ilçesinde inşaata gelen işçiler, demirlerin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan kamera kayıtlarına bakarak şahısların kimliklerini belirledi. Erol A. ve Engin A. isimli kardeşler bu sabah gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.