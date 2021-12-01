Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Demir hırsızlığı şüphelisi 2 kardeş adliyede
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’un Bafra ilçesinde bir inşaattan demir hırsızlığı yapmakla suçlanan 2 kardeş yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'ın Bafra ilçesinde inşaata gelen işçiler, demirlerin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan kamera kayıtlarına bakarak şahısların kimliklerini belirledi. Erol A. ve Engin A. isimli kardeşler bu sabah gözaltına alındı.
Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.
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