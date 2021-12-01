Olay, saat 11.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Yılmaz, oturduğu 4 katlı binanın en üst katında merdiven demirlerini yenilemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Yılmaz, yaklaşık 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

Kanlar içinde kalan Yılmaz, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.