Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tadilat yaparken merdiven boşluğuna düştü
[Fotoğraf: DHA]
Karaman'da, oturduğu apartmanın 4'üncü katında tadilat yaparken dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düşen 47 yaşındaki Erkan Yılmaz yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Yılmaz, oturduğu 4 katlı binanın en üst katında merdiven demirlerini yenilemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Yılmaz, yaklaşık 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.
Kanlar içinde kalan Yılmaz, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Karaman
Sıradaki Haber
Lodos nedeniyle lüferin fiyatı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz