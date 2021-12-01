Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
3 gündür kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 3 gündür kayıp 82 yaşındaki Aziz Savaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş, 3 gün önce evden çıktı. Savaş'ın dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. 82 yaşındaki adamın son görüldüğü köyün çevresinde jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile arama kurtarma derneği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarına köylüler de destek verdi.
3 gündür aranan Savaş'ın Sarıtepe mevkiinde cansız bedeni bulundu. Aziz Savaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Savaş'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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