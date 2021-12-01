Rize’de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Rize’de gece saatlerinde başlayarak ilerleyen saatlerde etkisini artıran fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nun Ardeşen ile Fındıklı ilçeleri arasındaki bölümünde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Araçların geçişini tehlikeye atan fırtınada yol tek şeride düşürüldü.

Ekipler, dalgaların getirdiği taş ve kaya parçalarını temizleyerek yolu açmaya çalıştı. Fırtınanın bu gece itibariyle etkisini yitirmesi bekleniyor.