Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkadaşını silahla yaralayan sanığa 13 yıl hapis
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kayseri'de arkadaşını av tüfeği ile yaralayan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de husumetli olduğu arkadaşını av tüfeği ile yaralayan tutuklu sanık R.K.'ya karar duruşmasında 13 yıl hapis cezası verildi.
Duruşma savcısı sanık R.K'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, sanık R.K'ye, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi.
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