Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Firari cinayet şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akrabası Şaban Lale'yi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Nurettin Lale, 3 yıl sonra yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde 2018 yılında çıkan kavgada, akrabası Şaban Lale'yi öldürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Nurettin Lale, dün gece Savucak Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Lale, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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